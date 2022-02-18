歐洲央行(ECB)首席經濟學家連恩(Philip Lane)周四援引了全球經濟變化等因素，指出歐元區此前的超低通膨水準，不太可能在新冠疫情結束後再次出現。

連恩在先前還否認通膨將進入一個新時代，但他一直在修改自己的觀點，為ECB的可能政策轉變奠定基礎。

連恩在一項活動中表示。有幾個因素透露了，歐洲在2014~2019年(年均通膨率僅為0.9%)普遍過低的通膨環境，即使在傳染病結束後也不會再出現。

他援引幾個因素，例如歐元區各國和ECB為應對新冠疫情而提供的空前的經濟支援，另外也有中國出口減少等結構性變化。

歐元區面臨居高不下的通膨，ECB正承受市場要求升息的壓力。今年一月，歐元區通膨率來到5.1%，為ECB目標的兩倍。

連恩說，任何政策變化的速度，將取決於通膨是否會穩定在ECB的2%目標之下或之上。

由於先前沒有預料到通膨會失控，連恩說，在目前的情況下，漸進主義是可行的。

國際貨幣基金(IMF)周四表示，支持ECB的貨幣寬鬆立場，在供應鏈吃緊問題延續到明年之後，預期通膨率將下降到ECB目標之下。

ECB將在3月10日發布自己的預測，預計屆時，ECB將為其減緩債券購買刺激計畫制定一條路徑。

ECB的官員認為，債券購買是在新冠疫情期間維持經濟運轉的助力，但他們也越來越擔心ECB自己的資產負債表存在數千億歐元的債務問題。