如同市場預估一樣，韓國央行24日維持目前利率不變。不過，卻上修2022年通膨預估值。另外，現任韓國央行行長任期已滿，下一次4月份的會議時，當地利率該如何變動，也考驗著下一任的智慧。

韓國央行決定把當地7天回購利率，維持在1.25%不變。從2021年8月開始迄今，韓國已3次升息，其中之一目的就是要壓抑通膨上漲。不過，通膨上升力道太強實在壓不住，故韓國央行也順勢調高2022年預估值，從原先2%到現在3.1%。

Kyobo證券認為，韓國央行現在的通膨修正值，比較能貼近市場預估，3個月前做的預測值2%，低估了當地的通貨膨漲。不過，上修2022年的通膨至3.1%，不代表也要加快升息步調。

韓國總統大選即將在3月9日舉行，代表另位新領導人即將誕生。4月當地央行要進行另次政策利率會議，屆時可望將有新的行長主持。現任總統文在寅雖有權任命新的央行行長，但也是要先跟新接班人討論過才行。

過去12個月，韓元兌美元已貶近7%，雖然韓國在過去幾個月已升息3次，但韓元仍是亞洲最弱勢的貨幣之一。在進口成本上升下，韓國亮麗的貿易數據可能生變，搞不好會連續第3個月都出現貿易逆差。

經濟專家學者認為，韓國的政府支出給了當地央行可以升息的底氣。雖然近日Omicron大規模肆虐韓國，當地消費者信心卻沒有因此而潰堤，再加上出口仍然暢旺，故韓國現行利率才能又調升至疫前1.25%水準。

至於2022年經濟成長率，韓國央行維持3%預估值不變。

21日，韓國國會在朝野都同意下，第7次通過新冠疫情追加預算案，這次一共要支出16.9兆韓元，約142億美元來振興當地景氣。