科法斯指出，原與美國和歐洲相比，亞洲在整個2021年通貨膨脹率的漲幅要平緩得多，但若全球能源價格繼續保持上升趨勢，亞洲的通膨率將在未來幾個月內飆升。

此外，這種情況也可能對財政預算產生影響。科法斯亞太區經濟學家歐韋良指出，由於東亞和太平洋地區發放的補貼占全球能源補貼的近一半，對於提供此類補貼的國家，能源價格的上升將為財政預算帶來壓力。在亞洲地區，中國大陸提供的能源補貼最多，其次是印度、日本和印尼。中期來看，如果較高的通膨率和不斷上升的投入成本影響到發達經濟體（尤其是美國和歐洲）的消費和工業需求，亞洲出口也會面臨下跌的壓力，不利於經濟增長。

避險情緒不斷醞釀和美國貨幣政策緊縮可能導致美元進一步升值，歐韋良說，從而產生溢出效應，造成亞洲新興經濟體資本外流和跨境貸款減少。從中期來看，如果較高的通膨率和不斷上升的投入成本影響到成熟國家經濟體（尤其是美國和歐洲）的消費和工業需求，亞洲出口也會面臨下跌的壓力，不利於經濟增長。

從外交政策來看，經濟和金融制裁會促使俄羅斯與中國建立更為緊密的關係：俄羅斯將中國作為能源出口市場，現已成為中國的第三大天然氣供應國。歐韋良表示，二月初，俄羅斯和中國達成了價值超過1000億美元的長期石油和天然氣交易。儘管如此，鑒於兩國交往的歷史背景，雙邊關係仍然受到時局影響，而非建立在基本價值觀之上。