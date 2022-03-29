金融市場今年以來因聯準會（Fed）啟動緊縮，及俄烏衝突，加上疫情反覆、中概股摘牌等利空干擾，波動更為劇烈，截至25日止，全球主要股市表現跌多漲少，僅8個股市維持正報酬，其中以巴西股市表現最佳，東協股市上榜最多。

8個正報酬市場，今年至今漲幅依序分別為巴西13.6％、新加坡9.28％、印尼6.4％、墨西哥4.06％、馬來西亞2.28％、英國1.34％、泰國1.16％、菲律賓0.03％。

群益東協成長基金經理人高浩偉指出，俄烏衝突令全球金融市場繃緊神經，但東南亞國家與東歐連結度較低，及多項原物料價格高漲，有助東南亞部分國家出口。去年東南亞在疫情反覆下，經濟復甦步調相對落後，評價面也較顯便宜，因此低基期效應及受地緣衝突影響程度較低，股市表現相對抗跌。

後市隨疫情影響鈍化，東協國家經濟持續恢復，今年東協經濟增長動能料優於去年，預估多數東協國家EPS成長率可望達雙位數，基本面與獲利面支持，仍有利於東協股市表現延續，產業方面，可持續關注工業、原物料、金融與通訊等類股表現。

群益印巴雙星基金經理人陳沅易表示，在原油及大宗商品價格維持高位、原物料類股領漲盤勢下，帶動年至今巴西股市表現。後市來看，先前為壓制通膨，巴西央行升息態度積極，但該央行聲明中也暗示，利率調整步伐將會有所放緩，緊縮政策可望接近尾聲，投資操作上仍需持續關注商品價格走勢、通膨壓力、實體經濟恢復狀況、下半年總統大選等變數帶來的影響。