今天（4月4日）上午舉行的上海市疫情防控工作新聞發布會上，上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝通報：4月3日，上海市新增425例新冠肺炎本土確診病例和8581例本土無症狀感染者。425例確診病例中，7例在閉環隔離管控中發現，347例在相關風險人群核酸篩查中發現，71例為無症狀感染者轉歸確診病例。8581例無症狀感染者中，7920例在閉環隔離管控中發現，661例在相關風險人群核酸篩查中發現。

吳乾渝表示，今天發佈的425例確診病例中，男性232例，女性193例。按照行政區域劃分，浦東新區140例、閔行區68例、徐匯區34例、寶山區32例、楊浦區30例、靜安區29例、普陀區21例、長寧區14例、黃浦區14例、嘉定區14例、虹口區11例、松江區6例、奉賢區4例、金山區4例、青浦區3例、崇明區1例。

上述425例經市級專家組會診，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，425例均被診斷為新冠肺炎確診病例（輕型）。

8581名無症狀感染者經疾控部門複核為新冠病毒核酸檢測陽性。經市級專家組會診，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，8581人均被診斷為新冠肺炎無症狀感染者。

吳乾渝表示，截至今天（4月4日）上午9時：這次疫情全上海市已累計排查到在滬密切接觸者9萬2405人，均已落實管控，其中8萬9805人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。此外，已排查到在滬密接的密接11萬1141人，均已落實管控，其中10萬0162人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。

吳乾渝表示，昨天，上海全市開展了抗原篩查，今天，全市開展核酸檢測。請廣大市民朋友注意：一是事先做好登記並手機截圖保存，注意訊息登記的準確性、完整性。二是按照工作人員安排指引，分批、有序、規範佩戴口罩前往採樣點，保持2米距離，避免聚集交談，防止交叉感染。採樣後立即戴好口罩盡快回家。