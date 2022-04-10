據《廣州日報》報導，從前天晚上開始，廣州市各區陸續啟動全員核酸檢測，醫務人員、社區工作人員、志願者們漏夜展開相關工作。從廣州市衛生健康委瞭解到，截至昨（9日）20時30分，針對本次疫情涉及的重點場所和管控區域，廣州市共開設3571個核酸採樣點、15712個採樣單元，28034名醫護人員實施社區人群核酸篩查，全市24小時已完成採樣1666.4萬份。

廣東省新型冠狀病毒肺炎疫情最新情況，9日0-24時，全省新增本土確診病例10例（其中1例為無症狀感染者轉確診），均為廣州報告；新增本土無症狀感染者13例，廣州報告1例，深圳報告4例，佛山報告8例。

全省新增境外輸入確診病例7例（其中1例為無症狀感染者轉確診），廣州報告1例，來自加拿大；深圳報告2例，分別來自美國和香港；佛山報告1例，來自韓國；珠海報告2例，中山報告1例，均來自香港。

新增境外輸入無症狀感染者34例，廣州報告1例，來自菲律賓；深圳報告19例，17例來自香港，2例來自印尼；佛山報告6例，3例來自孟加拉，其餘3例分別來自韓國、英國和塔吉克斯坦；東莞報告1例，來自英國；珠海報告6例，江門報告1例，均來自香港。