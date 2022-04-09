在長三角的上海疫情惡化之際，珠三角也響起警報。廣州市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部9日通告，根據疫情防控工作需要，決定自4月9日起對全市部分區域實施分級分類防控措施。

另外，從4月8日開始，截至4月9日，廣州市白雲、越秀、荔灣、海珠、花都、從化、番禺、南沙、黃埔、天河、增城共11區全部通告進行全員核酸檢測。

廣東省8日新增本土確診病例5例，廣州報告2例，深圳報告1例，佛山報告1例，湛江報告1例。新增本土無症狀感染者5例，廣州報告1例，佛山報告4例。

通告指出，三元里大道1109號、1111號、1115號劃定為封控區，將根據疫情發展形勢對封控區進行動態調整。黃石西路—黃石東路—雲城西路—齊富路—雲城東路—金信路—大金鐘路—廣園中路—下塘西路—童心路—京廣鐵路—環城高速—西槎路—石槎路區域劃定為管控區。越秀區礦泉街道、流花街道、登峰街道除劃入管控區以外的其他區域劃定為防範區。