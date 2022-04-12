廣東省衛健委今天（12日）通報，11日新增16例本土確診及19例本土無症狀感染者，仍以廣州市疫情最嚴重。廣東發佈消息稱，廣州9區今天開展全員核酸檢測。

香港東網報導，全員核酸檢測按照疫情防控工作統一安排，其中番禺區在今天早上10時至晚上10時，對全區16個鎮街戶籍人口、來番人員開展新一輪大規模核酸檢測工作。增城區今天下午2時半至午夜，啟動全區居民及外來人員第三輪全員核酸檢測工作。今天展開全員核酸檢測的還包括花都區、越秀區、海珠區、黃埔區、天河區、白雲區和從化區。

與此同時，海珠區、荔灣區、南沙區、番禺區等，近日先後採取進一步防控措施，包括暫停特定密閉半密閉場所營業等。越秀區昨天（11日）也宣佈，即日起至下週一（18日）全區所有社會餐飲服務單位暫停堂食，但可提供外賣訂餐服務；全區娛樂場所、圖書館、博物館、電影院、室內景點、托育機構等則暫停營業。

廣東省11日新增的確診病例均為廣州報告，新增本土無症狀個案分布則為廣州15例、佛山4例。省內目前有166名患者留院，540名無症狀感染者處於醫學觀察。