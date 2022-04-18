上海市衛健委一級巡視員吳乾渝今（18日）表示，上海封控區內，今天起至21日，每天進行1次核酸檢測。

上海市人民政府新聞辦公室今舉行疫情防控工作記者會，針對15日起上海多小區連續進行檢測問題，吳乾渝表示，根據市疫情防控工作安排，從15日開始對封控區、管控區內所有人員進行「抗原（快篩）＋核酸」組合檢測篩查，對防範區內所有人員進行抗原檢測篩查。

吳乾渝續指，封控區內，今天起到21日，每天進行1次核酸檢測。15日前5天內有陽性感染者的樓棟（宅），上門採樣；5天內沒有陽性感染者的樓棟（宅），錯峰下樓採樣。

對管控區內所有人員，18日、19日、21日各進行1次抗原檢測（快篩）；20日進行1次核酸檢測，錯峰下樓採樣。對防範區內所有人員，7天進行2次抗原檢測，這幾天我們已做過一次，21日再做1次。

吳乾渝說，上述是整個安排的情況，目前推進比較有序平穩，並提醒，整個過程中要做好防護。