屏縣府在確診者足跡緊急消毒。(屏縣府提供)

屏東縣政府23日公布新增24例確診個案，家族群聚仍占多數，有4個家族、8例，共匡列149人採檢及居家隔離，截至目前全縣居隔人數達1050人，另有1案違反居家隔離外出買飲料，已裁罰20萬元，送集中檢疫所強制安置。

屏縣衛生局表示，屏東縣啟動居家照護計畫，接獲通報個案19案，經醫療團隊評估，有7案符合居家照護，衛生局將轉介至熟悉的醫療院所或衛生所，在個案居家照護10天期間，每天進行健康關懷，同時提供醫療諮詢服務。

疫調指出，新增24例中有8例分屬4個家族，其中1歲10月及10個月大的小姐妹，因為接觸確診家人，媽媽帶至醫院採檢確診。縣府統計，全縣5歲以下幼童累計確診20例，8例因發燒、咳嗽等症狀收治醫院，無重症，皆尚未解隔離。

另案「48629」、「48631」分別參加阿妹小巨蛋演唱會後，出現身體不適症狀，至醫院採檢後呈陽性。確診者相關足跡包括美廉社內埔三地門店、全家內埔水門店、丁丁藥局廣東店、東港漁市場、中華電信屏東營運處、國民運動中心等，均陸續進行清消作業。