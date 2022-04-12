黃舒駿新節目《愛樂之都》正在熱播中，相當受歡迎。（黃舒駿提供）

黃舒駿為音樂劇真人秀節目《愛樂之都》瘦身5公斤。（黃舒駿提供）

受上海封城影響，知名音樂人黃舒駿原訂舉辦《馬不停蹄的憂傷》音樂劇第5年巡演，才演第一個禮拜就宣布後面的場次全部取消，損失慘重！而他的新節目《愛樂之都》正在東方衛視熱播中，錄影日期仍在確認、更新當中。他分享近日生活，最讓他心疼的是全家人在3個禮拜做了8次核酸檢測跟8次抗原檢測，不到2歲的小女兒Sheena也不例外，讓他覺得女兒很可憐也很勇敢。

黃舒駿赴上海工作後把老婆和一雙兒女都帶在身邊，近日全家足不出戶，「我們其實在家裡已經待超過3個禮拜了，完全沒出門，除非要做核酸測試才到樓下的小區」，他為了配合檢測，每次都親自弄哭小女兒，不敢假手他人，他形容女兒「因為她會轉頭、身體扭動而且閉緊嘴巴，每次檢測我幾乎都要弄哭她，在她嘴巴張開的剎那，讓檢測人員採樣後，我再哄到她不哭，我最心疼的就是這部份。」

至於生活物資方面，黃舒駿笑說，家裡有儲糧、也習慣了網購，老婆更密切注意網購買不買的到、能不能送到家等資訊，「我老婆天天都注意各種群裡面的各種消息，能搶到的就盡快搶，加上實力雄厚的鄰居不時分送物資，所以生活飲食上都還好。家裡囤了很多物資，是安心的！」

對他而言，最大的影響是不能出門，導致音樂劇、節目錄影不斷延期，只能跟公司同事線上開會，他創辦的音樂劇教育機構課程也必須重新安排，「不確定性這件事，在每個人心裡上都比較困擾」，而他的小孩則在家裡上網課，等候返校通知。他表示面對全球疫情發展，連上海這樣的大城市都面臨衝擊，大家都配合著去度過難關，每個人做好自己的部份。而他家小區今（12日）被列為防範區，「我家的小區是防範區，可以在有限的範圍內，到樓下走走了」。

防疫期間，黃舒駿沒有刻意注重飲食養生，倒是為真人秀節目《愛樂之都》求好心切，又瘦了5公斤，看起來更年輕。他每天早上一杯咖啡、一顆蛋，中、晚餐只吃點肉補充蛋白質，下午跟朋友們雲下午茶、雲乾杯。他表示很想念台灣，向台灣的親友報平安，「他們都會打電話來關心，我也要跟親友們說聲謝謝，我們目前都平安健康，希望疫情之後能撥雲見日，回去跟大家見見」。