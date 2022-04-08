台灣本土疫情升溫，防疫旅館量能拉緊報，指揮中心準備採取輕症患者在家隔離，「輕症在宅照護指引」預計下周定案，新北市將首先試辦，被外界質疑為時已晚。對此，台北市長柯文哲今表示，如果患者症狀都很輕、數量又多，當然就在家裡隔離，但北市會視加強版防疫旅館量能而定，反正台灣就先試辦看看，也不曉得會有多危險。

北市府下午舉行防疫記者會，柯文哲說，如果說患者症狀都很輕、數量很多，當然就在家裡隔離，所以北市先準備1300間，真的不夠用，再考慮看看是要增加房間數，還是改在家裡隔離，但現在他不知道答案，且戰且走。

柯文哲表示，雖然中央一再公布新冠肺炎變種病毒omicron重症率才0.3％，但他認為一定不只，因為不是得病就會馬上死掉，要觀察3個禮拜才知道當數量夠大時到底會多嚴重，所以他認為在宅照顧就先試辦看看，也不曉得會有多危險，再看看。

至於台北市停課標準是否跟其他縣市統一？國小生沒打疫苗是否會加嚴管制？柯文哲則說，現在是有同學確診全班停課，達2班停課就全校停課，但這種方式繼續下去，再過1個月全台北市都會停課，所以他相信停課標準會有變化，永遠是在防疫和社會正常運作中取平衡。

柯文哲說，的確現在12歲以下兒童不用打疫苗，但還是要看疫情嚴重度，國外的案例是將疫苗施打年齡降到5歲到12歲，所以中央也開始在思考國小生要不要打疫苗，但他認為台灣不是世界上最先進的國家，可以看看其他國家怎麼做、數據如何，算成本效益，半個月、一個月內政府還是會做出決策，總之要尊重專業。