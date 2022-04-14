台大今(14)日傳出農化系與男生宿舍有學生確診，校方在學校官網發布公告，指出已在最快的時間完成相關館舍場域清消及進行疫調，並強調本校教職員工生如有確診，或與確診者接觸者，必須依政府規定進行隔離及後續7天自主健康管理。因隔離而無法到校學生，則可採遠距教學。

台大表示，因應疫情提升及教育部修正之校園因應疫情暫停實體課程實施標準等規定，校內教職員工生如有確診，或與確診者接觸者，請依下列方式辦理：

1.「確診者」：依政府規定進行隔離，以及後續7天自主健康管理。

2.「疑似密切接觸者」：確診者發病前4天至被隔離前，曾經在任一方未佩戴口罩情況下接觸，如共同居住、用餐、聚會或參加活動、工作或就學場所、醫療照護院所、搭乘交通工具及可能接觸達 15分鐘未戴口罩之對象，由學校先初步匡列為「疑似密切接觸者」，將依檢驗量能儘快安排PCR採檢。

3.「疑似密切接觸者」有「被衛生單位匡列」與「未被衛生單位匡列」兩種情況：

（1）衛生單位介入疫調後，「疑似密切接觸者」如被匡列隔離，後續請依政府規定完成10天隔離及後續7天自主健康管理。

（2）如未被匡列隔離，比照一般接觸者辦理；但恢復正常上班上課前應進行抗原快篩檢測。

4.「一般接觸者」：接觸未達密切接觸程度者，含確診者授課／修課班級、確診個案接觸人員(參與社團、搭乘交通車、同住宿舍、餐廳用餐等)，自確診者採檢陽性日隔天起暫以居家上班及線上上課3天，進行自我健康監測。3天期滿，如未被政府匡列隔離者，可恢復正常上班上課。

台大提到，隨著本土疫情持續擴散，校內已有數名學生確診及相關接觸者，因隔離或健康自主管理而無法到校上課之學生，該課程授課教師請務必提供線上課程或遠距教學，俾利學生學習不間斷，並確保受疫情影響學生之學習權益。

台大強調，疫情嚴峻期間，師生餐飲請盡量外帶使用，若需內用，請保持適當距離。

台大也提醒全校教職員工生，要減少人與人間的接觸，出門應全程配戴口罩、勤洗手，隨時注意是否出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀。如出現疑似症狀，應確實配戴醫用口罩，儘速至附近社區採檢醫院就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時，應主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否出現其他人有類似症狀；返家後亦應佩戴醫用口罩，避免外出。