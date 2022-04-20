立委蔣萬安20日在立法院受訪。（姚志平攝）

本土疫情升溫，目前接觸者要隔離檢疫10天。國民黨立委蔣萬安認為，隔離政策應適時調整，以增加快篩頻率取代嚴格隔離的做法，既然政府不再追求清零，醫療量能就該留給中重症患者，也可讓一般民眾維持正常生活。

外傳「新境界文教基金會」副董事長洪耀福與前國策顧問黃承國，開始為衛福部長陳時中籌組台北市長競選團隊。蔣萬安表示，現階段還是應盡量關心疫情發展，現在確診數字都破千也有可能破萬，地方民眾都很擔憂，到底政府做好準備沒。

蔣萬安說，地方上民意向他反映，確診者跟接觸者怎麼隔離應該要盡快思考，是不是能用增加快篩頻率的方式來取代嚴格隔離，比如每兩天快篩一次，確定陰性就轉強化版自主健康管理。

蔣萬安說，既然政府不追求清零，還宣示防疫新模式，且omicron大部分是輕症，國外數據都是5天後病毒量就明顯下降，防疫政策可做適時調整，減少對隔離床數需求，把醫療量能留給中重症患者，也可維持民眾正常生活。

至於陳時中說要民眾「自主應變」，蔣萬安表示，政府責任要解決問題，不是讓民眾感覺自求多福。像是新北市兩歲孩童不幸離世，大家都很心痛也很沈重，omicron對五歲以下影響很大，重症比例是高的，中央應該盤點相關兒童醫療資源是否足夠，並簡化相關送醫流程，盡快訂出兒童就醫指引，讓染疫孩童搶黃金時刻，能得到即刻救援。

有媒體問及民進黨立委趁機攻擊新北市長侯友宜，對此，蔣萬安則表示，大家都希望接下來不要再有任何憾事發生，不要再參雜任何政治考量跟政治口水。

此外，台北市副市長黃珊珊近期都透過特助去收陳情，被質疑跳過議員，用行政資源綁樁。對此，蔣萬安說，人民都希望能夠維持行政中立，不管中央或地方，嚴守行政中立是民眾期待的。