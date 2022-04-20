台北市今天開始啟動12行政區居家照護計畫，台北市副市長黃珊珊表示，各關懷中心聯繫電話已公布，主要服務在家確診者、居家隔離者、居家檢疫者，但卻因確診人數大增、量能緊縮不足，關懷包發生不足的問題，將優先提供給在家確診者。

黃珊珊說，成立區級關懷中心的目的，主要是把過去健康服務中心一條龍、一對一的服務，現在交給相關專人來做，以最快速度提供在家確診者、居家隔離者、居家檢疫者服務。

目前已經公布各區關懷中心聯繫電話，各有10線電話使用，負責協助在家確診者、居家隔離者、先前在國外回來的居家檢疫者的生活照顧及醫療需求，目前可提供視訊醫療、提供物資、訂餐、網路購物、垃圾清運、寵物安置、心理諮商等服務。

黃珊珊表示，過去居家隔離者、居家檢疫者都可拿到關懷包，但近期居家隔離人數大增，關懷包數量不足，「目前會優先給在家確診者」，後續會對外招標，物流系統順暢後，就會繼續發放，居家隔離者。

黃珊珊提到，居家隔離者會先接獲居家隔離電子通知書，之後關懷中心會要求第一次採檢，並提供快篩劑；黃珊珊強調，關懷中心是服務居家檢疫、居家隔離、在家確診者，一般民眾若有問題還是要打電話給1999。