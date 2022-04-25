民進黨台中市立委莊競程服務處「生產力」驚人，擔任北區、北屯區立委2年來，除自己兌現諾，結婚後要生3個孩子，已率先產1子外，服務團隊很給力，2年內接續生4個小孩，其中一對還是龍鳳胎，民俗傳說動土時搶金鏟子，有「產子」寓意，很多民眾則特別來莊競程服務處沾好「孕」氣。

面對少子化，政府大力「催生」，很多夫妻也為求子奔波求醫，少子化更升級為「國安問題」。

莊競程2019年底，立委選戰期間，前往北屯區公所辦理結婚登記，發願要生3個小孩，「增產報國」，隔年2020年9月喜獲麟兒，當時台中市副市長黃國榮還特贈送花籃到服務處，並且在賀卡幽默寫上「三分之一，再接再厲」的祝福。

莊競程說，他與太太都很喜歡小孩，面對台灣少子化，大家都不願意生，他在競選立委時，就跟支持者「開競選支票」，提出結婚後要生3個孩子，未來會朝這個方向努力「兌現競選承諾」。

競選政見說到做到，莊競程服務處人員展現團隊向心力，積極「做人」成功，自2021年至2022年4月，包括祕書長曾沛昀等3人，共產下4個小孩，其中，1名祕書還生下「男、女雙胞胎」，讓莊競程非常羨慕，他笑稱服務團隊提前達成競選目標，讓服務處洋溢一片喜氣。

莊競程表示，兩年來立委服務處就誕生5名小孩，生機蓬勃，孩子是國家未來的希望，他自己就是一個新手奶爸，雖然政府有減稅、補助津貼等措施，但要鼓勵年輕人多多生育，他提案要求建構友善生養環境，促進國人家庭與工作的平衡，將爭取增設公托機構，讓年輕父母敢生也敢養。