嘉義9旬郭姓老翁名下有多筆土地，加上太太去年過世，遺產至今分配未果，造成5名子女間的分歧，長子、三子與長女、次子、次女分成兩派，多次對簿公堂，近日三子指控父親被另一方強行帶走，認為對方明明有保護令限制，卻還是把老翁帶走，質疑警方「當街擄人卻牛步辦案」，嘉義市警察局第二分局回應，已依規定受理，循線調查相關事證後，將依法移請嘉義地檢署偵辦。

長子一方指控，今年10月15日中午，三子載老翁外出用餐，途中與機車騎士擦撞，下車查看時，1輛黑色廂型車突在後方，多人下車把老翁帶走，三子發現對方是次子和長女等人時，想阻止卻被擋開，只能眼看老翁被載走。

三子之後向嘉義市警方報警，指控父親被胞兄強行載走，對次子提告妨害自由，該案已由警方處理中。二分局表示，經了解，老翁是被自己的孩子帶走，目前狀況穩定，因家屬有提告，已按正常程序處理，正進一步傳喚相關人到案說明。

由於老翁被另一方帶走不久，老翁便陸續補發身分證、健保卡、印鑑等重要證件，推翻之前的公證行為，原本的委任律師也被解任，並撤回對次子、女兒的指控，讓長子、三子不禁憂心老翁遭控制，家族間的矛盾、對立愈演愈烈。