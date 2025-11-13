國立嘉義大學附設實驗國民小學爆發教師霸凌事件，3件教師職場霸凌案成立，結果遭霸凌的許姓教師事後被全國教育產業總工會貼文，指控許姓教師長期霸凌某位學生，還讓學生下跪，貼文引發許老師班級家長不滿，認為貼文是不實指控、惡意的「二次霸凌」，今(13日)家長發起連署，將向立法院、教育部等單位陳情，呼籲展開獨立調查，依法釐清貼文來源、真實性，聲援許老師是認真、有熱忱的好老師，擔心他因此身心俱疲而離開教育界，所以「不忍了」，站出來捍衛老師的公平正義。

今趁送孩子上學的機會，陸續有家長簽下連署書，潘姓家長表示，媒體報導霸凌案成立不久，「全國教育產業總工會（全教產）」官方臉書粉絲專頁就發文，將許老師形容為「長期霸凌學生」、「冷血無情的教師」等，並使用誤導性標題散播至各社群媒體，這些與事實不符的指控，試圖翻轉輿論、混淆視聽，已經是公審、二次霸凌。

家長們聲援許老師是認真、有熱忱的好老師，擔心他因此身心俱疲而離開教育界，所以「不忍了」。(呂妍庭攝)

今趁送孩子上學的機會，陸續有家長簽下連署書。(呂妍庭攝)

吳姓家長提到，貼文中指被許師霸凌孩子家長，就是師大附小現職老師夫妻，也是霸凌許老師的當事人，但根據孩子和家長長期觀察，許老師對學生一向公平，家長普遍肯定其教學態度，未曾有任何長期霸凌學生的現象，卻遭同校教師如此對待，已嚴重打擊到許老師的身心。

全教產公開貼文後，雖家長陸續上臉書反駁，但許老師心情大受影響，周二開始請假，家長強調孩子已經六年級，許老師的用心大家都看得見，不希望換老師。

家長表示，事件還在調查中，不能因家長在學校任職，就想引導輿論，今天家長站出來，就是要把事實呈現，並呼籲立法院教育及文化委員會、教育部、嘉義市政府教育處、校方等單位重視、調查，以維護教師名譽和校園正義。

嘉大附小家長會長蕭奕夫對學校一再爆發霸凌事件表示遺憾，希望學校能趕快處理，至於工會欺壓老師，明明教學環境已經不好了，怎麼可以如此扼殺年輕老師的熱情？希望有一個公平的教學環境。

嘉大附小校方表示，全教產貼文指涉許老師的事件，之前沒有人提出反應，但既然全教產有貼文，整件事就依程序處理，校方已函文國教署，請國教署提供調查小組委員名單，目前都還在調查中，站在學校立場，所有事件都是由外聘委員來調查，在沒有調查清楚前，一切都是無罪推論，秉公處理。

至於全教產近期一再批評嘉大附小校事會議程序性重大瑕疵等話語，校方除發表聲明，也寄出存證信函，另針對許老師被具名指涉霸凌，校方重申會表達立場，指事情還沒塵埃落定，就具名把事情貼出來，對學校、老師都是很大的打擊。