取自蔡英文臉書

國內本土疫情快速延燒，蔡英文總統今天在臉書貼出哏圖，宣導民眾若碰上確診的相關情況，下一步該做什麼。她強調，這幾周因為疫情，防疫人員以及團結防疫的國人，「真的都辛苦了」，她感謝大家的共同努力，「我們繼續加油，一起克服疫情的挑戰」。

蔡英文今天以一張圖告訴你，密切接觸者該怎麼辦？她說，隨著本土確診案例上升，大家可能會擔心若碰上確診的相關情況，下一步該做什麼。這幾天，指揮中心持續公布新的防疫指引，她請大家一起關注：

一、密切接觸者的防疫指引：若成為密切接觸者，請大家不用太過緊張，並按照這張防疫指引圖卡進行下一步，也密切注意身體狀況。

二、推動全國居家照護及送藥到府：為維持國內整體醫療量能，接下來，我們將推動全國居家照護措施，並連結各地約1800間藥局，進行送藥到府的服務。需要送藥到府服務的民眾可以下載健康益友APP，或透過藥局地圖來查詢。

三、申請防疫補償金：若被通知匡列隔離，或是需要照顧被匡列的隔離者，將可申請防疫補償金1000元／日，詳細申請規定她也請大家參考衛福部1957福利諮詢專線。

蔡英文表示，這幾周因為疫情，防疫人員以及團結防疫的國人，真的都辛苦了，「我要謝謝大家的共同努力，特別是藥師公會全聯會的支援，我們繼續加油，一起克服疫情的挑戰」。