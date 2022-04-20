澎湖縣政府決定徵用警光會館房間收治輕症患者，並由部立澎湖醫院、惠民醫院調派護理人員全天候輪班照護。（澎湖縣政府提供）

面對逐漸嚴峻的疫情，澎湖縣長賴峰偉20日宣布將啟動輕、重症分流照護機制，由三總澎湖分院收治中、重症確診病患，同時徵用警光會館的24個房間收治輕症患者，並由部立澎湖醫院、惠民醫院調派護理人員全天候輪班照護，以保存醫療量能。

賴峰偉邀集部立澎湖醫院院長匡勝捷、三總澎湖分院院長施宇隆、惠民醫院院長張明哲開會，討論收治輕重症分工問題，會中決議輕、重症實施分流作業，降載醫院負擔，提升防疫韌性。目前三總澎湖分院、部立澎湖醫院共可提供6間負壓隔離病房與13間隔離病房，近日澎湖6位確診皆屬輕症，暫先收治負壓隔離病房或專責隔離病房，面對未來可能新增的確診人數，醫院將調整收治標準，優先收治中、重症確診病患。

澎湖縣政府表示，啟動輕重症分流後，部立澎湖醫院、惠民醫院將支援調派護理人員輪班進駐警光會館照護輕症患者，讓病患即時獲得醫療照護，藉以擴增收治量能，並減輕醫院護理人力負擔。

澎湖縣政府表示，澎湖集中安置處所有興仁安置所20房、警光會館24房、勞工育樂中心26房、青年活動中心15房，總計有85個隔離房。目前正溝通調用國軍英雄館48房，作為接觸者的居家隔離場所。澎湖縣政府現階段沒有在民宿、旅館、飯店「就地收容」確診者的規劃。