基隆傳出一家三口被衛生單位匡列居家隔離，收到12份隔離通知單，並且日期有問題，基隆市衛生局長吳澤誠表示，匡列密切接觸者與要求居家隔離，須經由制式流程，完成後才會開出通知單，民眾可能因未完全流程導致事件出現。

吳澤誠說明，當醫院檢測出確診個案，會先通報衛福部疾管署，地方衛生單位收到資料會展開疫調匡列接觸者，由中央判定是否需要居家隔離，地方衛生單位會拿到確定名單，會馬上聯繫密切接觸者且綁定手機，才會開出隔離單。

衛生局與密切接觸者須要雙方確認；吳澤誠指出，經衛生單位確認須要居家隔離民眾，要在手機完成確認才會案件成立，系統會根據確定日期計算解除隔離日期，如果同一家人出現不同日期，有可能因最後步驟完有完全確認。

吳澤誠補充，一家三口收到12份隔離通知書事件，衛生局沒有3人相關資料，如果能夠有更完整資訊，才能去查詢流程上，那個環節有問題。