北市呼籲有緊急需求可打119。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

新北市一名2歲男童確診新冠肺炎後引發重症，不幸病逝。中央流行疫情指揮中心拍板「2歲童條款」，確診者或居家隔離者有緊急就醫需求，開放自行步行、開車前往醫院。對此，北市聯合醫院總院長璩大成今呼籲民眾主動揭露自己是確診者或居隔者，方便後續處理。

台北市政府今召開防疫記者會，媒體詢問，在家隔離者若出現較嚴重的症狀，衛生局的電話很多人反應打不進去。副市長黃珊珊說，確診者居家照護的時候，若狀況不是很嚴重時，譬如說肚子痛，會用視訊醫療，如在信義區，對應醫院是忠孝醫院，就給民眾電話去掛號，相關人員提供服務。

黃珊珊指出，有嚴重狀況就打119，請119接到醫院去，衛生局電話打不進去，因此才要成立12個關懷中心，分散電話集中狀況，關懷中心就是服務在家需要協助的隔離民眾，此外，中央已經開放，如果有狀況自行走路或開車去。

北市聯合醫院總院長璩大成補充，如果是緊急狀況，呼籲大家直接找119，119已做好準備，不用擔心防護問題，危及生命的直接送到急診來；聯醫做好準備，第一線急診外面也是升級，對應消防弟兄送來的病人等級做好防備，並快速刷健保卡。

璩大成也呼籲民眾主動揭露自己是確診者或居隔者，但不論如何以救命為第一優先，五大院區、急診所有醫療同仁做好準備，會在急診前端先識別身份，也請各位主動揭露身份，方便大家快速處理。