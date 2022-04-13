台北市柯文哲今前往議員民進黨團爭取預算支持。議員簡舒培質疑柯文哲誇口任內不追加預算，導致局長不敢追加預算，讓工程流標，但最後仍要追加預算，是「市民選錯人」。豈料，柯文哲竟回嗆「選錯總統啦」，讓在場議員暴怒直呼太離譜，還氣到罵了一聲「X」後直接走人。

柯文哲到民進黨團報告時，24案裡有多達14案要追加預算，讓議員相當不滿。簡舒培質疑，很多案都是修正工程費，但是這些是最即時的嗎？她舉例，她的選區有力行國小活動中心，去年標不出去，要追加1.6億，她當時向教育局長要求當年度追加，結果局長不敢，因為說市長會罵，結果搞到下半年在去年12月跟今年預算一起過，結果一樣流標，現在要再追加1.2億。

簡舒培炮轟，都是因為柯文哲聽到預算追加會生氣，沒人敢告訴你，1.2億白白浪費。她接著說，「動物之家不也是嗎？」去年如果追加2.2億，工程發包出去就可以做，若廠商已經發出去，廠商也有要承受的，若她講的不對，副市長黃珊珊都搖頭，那應該辭掉現在的位置不要做了。

簡舒培說，廠商一直在追加預算，那你們編再多都發包不出去，都不是市府的錯，市長都沒有都不對，「市民的不對，選錯人」。此時柯文哲碎念一句，但因為沒有麥克風，在旁的民進黨團總召江志銘指出，「市長說『選錯總統啦』！」

簡舒培氣得怒嗆，「選錯總統？現在我在台北市，誰在做市長？動物之家發包不出去是總統的事？力行國小活動中心發包不出去是總統的事？」

在場議員李建昌也看不下去，起身指著柯文哲大罵「太離譜了！X！」柯文哲做市長說在議事廳說，追加預算在他的任內絕對不會發生，結果今天送這個來，太離譜了，最後直接離去。