嘉義市議會正在開第10屆第7次定期大會，議員戴寧涉貪被羈押，聲請交保以執行職務，再遭嘉義地方法院駁回，市議會原定今天開記者會，卻取消，改發布新聞稿表示，對於法院駁回停止羈押之聲請深表遺憾，再次呼籲釋放戴寧。

市議會表示，依據《地方制度法》規定，各地方議會定期會每6個月開會1次，議員出席開會以履行法定職權與義務，市議會第10屆第7次定期會已於4月18日開議，開會期間30日，基於對市民的承諾與責任，應使戴寧議員能出席定期會，履行法定職權與義務，以維護市民權益。

市議會表示，《地方制度法》第51條規定，縣市議員，除現行犯、通緝犯外，在會期內，非經縣市議會同意，不得逮捕或拘禁，是以保障民意機關自治、自律權限，防止利用偵審程序侵害立法權，並非僅是單獨保障個別議員之人身自由。

市議會表示，議員受人民之託行使職權，倘若未經議會同意，繼續羈押，已剝奪議員出席議會發言表決之權力，對權力之行使造成實質妨礙，而使機關彼此間權力關係失衡。