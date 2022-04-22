台北市長柯文哲、副市長黃珊珊日前因接觸確診者，雙雙遭匡列居家隔離，只能以視訊方式參與會議，台北市議員應曉薇今表示，市府各局處都肩負不同的防疫工作，一旦染疫人數繼續擴大，誰來指揮救援，建議市議會在開議期間，應開放讓首長輪流出席質詢，未與會首長則採視訊詢答。

應曉薇指出，昨日北市聯醫副總院長黃弘孟確診，其4月19日曾參與北市議會警政衛生委員開會，她自己也是出席人員之一，正進行自我健康監測中，為避免疫情再擴張，她認為需要使用非常手段，且府會都應調整方式。

應曉薇舉例，警政衛生委員包含的局處有警察局、消防局、衛生局、環保局，都是站在台北市防疫第一線的單位，一級首長若染疫外加匡列同事，還有基層同仁也陸續染疫，這些防疫單位很快就會淪陷，一但染疫人數繼續擴大，誰指揮救援？誰看病？ 應曉薇指出，包括民政局、社會局也正忙於協助居家關懷中心責任重大，教育局也為學生老師確診、停課忙的團團轉。

應曉薇表示，非常時期，台北市議會應討論，各委員會報告、部門質詢、5月底的市政總質詢，首長可輪流出席，未與會首長採視訊詢答。再不調整開會方式，不僅官員、議員，連媒體朋友都將持續有染疫風險，一旦市政府面臨新冠風暴崩潰，誰指揮救援、誰看病？