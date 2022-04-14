近二日雖陸續有數張防疫保單下架，但市面上仍有多張防疫保單熱銷中，產險業者表示，民眾絕對不會買不到防疫保單，只是「隔離理補償」不會再有4萬元以上方案。

對於產險同業陸續將部份防疫保單下架，富邦產險即表示，每一保險商品為控管巨災風險皆有設定銷售額度上限，就巨災風險會視經營狀況，透過風險轉嫁方式分散經營風險，如該商品已達公司可承受之風險胃納範圍臨界時，為落實公司風險管理政策與維持公司經營安全穩定，將會評估調整銷售狀況。

其實早在3月底即有產險公司因考量公司風險胃納，將疫苗險等保單悄悄下架了，由於近期台灣疫情更嚴峻，民眾更瘋搶隔離保障較高的防疫保單，因此，和泰產險、泰安產險、明台產險、中國信託產險、兆豐產險等也停售隔離理賠金額較高金額的防疫保單。

和泰產險表示，在該公司官網還可以買到其他防疫保單。只不過由於網頁流量過大，為避免造成操作上不流暢，該公司系統將依據身分證最後一碼進行分流。

在和泰產險公司官網上可以買防疫保單的隔離補償保險金最高為3萬元，萬一不幸確診則是補償5萬元以及住院日額保險金，每日3千元，最高給付60日，或住加護病房也有每日3千元病房醫療保險金，此為補償型（A）方案，年保費為932元。仍是目前防疫保單中隔離補償金較高的方案。

旺旺友聯產險表示，該公司「疫應俱全」專案自4月18日中午12時暫停受理新件，之後架上可銷售的商品還有「萬無疫失」專案。不過，由於近日疫情嚴峻，也會針對防疫商品檢視內容及費率的合理性進行商品調整，以達損失控管在一定範圍，不超過該公司的風險胃納量。

富邦產險表示，該公司也提供多項防疫險保障計畫，以富邦產險網路投保「疫網打盡2.0」專案內容為例，投保XXL計畫，不但享有法定傳染病隔離與就醫保障，還能填補疫苗接種後不良事件發生的醫療費用支出或額外生活不便開銷。

由於各家產險今日上午都密集開會中，各防疫保單都設有風控銷售張數，一旦面臨風險胃納範圍臨界點，該防疫保單隨時會下架停售。