全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）發布2022年第一季財報，2022年第一季銷售淨額（net sales）為35億歐元，稅後淨利（net income）6.95億歐元，毛利率（gross margin）為49％，新增訂單金額70億歐元。ASML同時公布2022年第二季財測，預估淨收入約51億到53億歐元，毛利率約49％到50％之間。

ASML總裁暨執行長溫彼得（Peter Wennink）表示，我們第一季的營收達為35億歐元，毛利率為49％，均符合財測。第一季的新增訂單金額達到70億歐元，其中25億歐元來自0.33 NA和0.55 NA EUV極紫外光系統，以及DUV深紫外光系統的訂單，反映出市場對於先進和成熟製程節點的需求持續強勁。

溫彼得指出，客戶對於我們的系統出貨需求仍然高於我們目前的生產能力。我們持續為客戶提供現場系統生產力升級方案、優化工廠生產週期，以及快速發貨流程來滿足客戶的需求。此外，我們也積極與供應鏈夥伴一起合作，大幅擴增產能。考量市場需求和我們的擴產計畫，我們預計將重新審視並於下半年更新2025年的情境和未來的成長機會預估。

ASML預期2022年第二季的營收約落在51億歐元到53億歐元間，毛利率約49％到50％，研發成本約7.9億歐元，管銷費用約2.2億歐元。綜觀2022年，ASML仍樂觀預估全年營收成長將達到20％。