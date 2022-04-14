鼓鼓呂思緯今在臉書報平安，日前他身邊有舞者確診，他被匡列後PCR檢測結果陰轉陽，也確診新冠肺炎，經過兩個星期多的隔離，現在已是陰性。

鼓鼓表示，「被匡列之後過了幾天，我也從陰轉陽，主動通報後，進了檢疫所隔離。一共歷時兩個星期多特別的日子，我的心情和狀態，也經歷了很多不同層次的改變：從未知、慌亂，到沮喪、憤怒、看淡、珍惜、期待、擁抱希望，過程中感受到的是更多的愛。」

他向來報喜不報憂，今天才宣布此事、是想要等自己平安了再告訴大家，「今天是陰性嗎？下一次PCR什麼時候？你今天有覺得好一點嗎？」這是他這陣子每天跟家人朋友最常有的對話內容。

「我的症狀是喉嚨的疼痛與咳嗽，復原的過程也不是那麼舒服，好在我身邊有很多關心我的家人朋友，還有一個隔離的群組，每天說一堆幹話，互傳每天的便當照片，療癒彼此。」

他表示按照規定，兩套PCR過關，再7天的自主管理，就可以恢復生活。他也將開始籌備演唱會「接下來我會更加緊腳步 把體力鍛鍊回接近原來的狀態，迎接5／7演唱會的到來，新專輯也在路上了！」

他特別感謝前線所有醫護人員的辛勞，包括所有防疫專車的司機大哥守護著大家。