全球各國陸續鬆綁邊境管制，晶華(2707)國際酒店集團董事長潘思亮今（20）日再次呼籲，在維持隔離及防疫的大前提下，應超前部署、優先恢復疫情前的相關免簽證措施，減免願意來台隔離的商務、求學等客群，也是向全世界宣示「台灣將回到國際舞台」的最好做為。

對於近期國內疫情升溫，是否擔心對營運衝擊遙遙無期？潘思亮認為衝擊當然有，但隨著病毒流感化，台灣國民的水準、政府的溝通及作法等各方面也持續朝國際化方向演變，相信衝擊隨著時間會慢慢變小，不會像去年那麼嚴重，其實先前全球都看到了類似狀況。

潘思亮認為，台灣在疫情前已經提供免簽證措施10多年，隨著全球各國陸續鬆綁邊境管制，並規畫陸續恢復免簽證措施，對於願意接受隔離要求，來台做生意或學習的國際客，至少可以減免辦理簽證的相關程序，「就是方便一半了」。

潘思亮強調，他並非要求政府全面開放國際客，而是呼籲應全面恢復疫情前的免簽證、國與國商務等外交作業措施，因為此舉對台灣只有利沒有弊，而且台灣目前仍有隔離等防疫措施，也不會造成太大的負擔。

潘思亮認為，恢復免簽證措施雖不會對台灣觀光帶來實質助益，但對於願意接受隔離的來台國際客是大大的便利，也是向全球宣示「台灣將回到國際舞台」的象徵性作為，是政府現在就可以做的超前部署作為。