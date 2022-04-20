高雄20日新增97例本土確診個案，案例暴增的主要原因為高雄獅子會連續2天聚餐導致群聚感染，獅子會傳播鏈共有25人染疫，高市府衛生局公布相關確診足跡。（本報資料照片）

高雄20日新增97例本土確診個案，案例暴增的主要原因為高雄獅子會連續2天聚餐導致群聚感染，獅子會傳播鏈共有25人染疫，高市府衛生局公布相關確診足跡。（本報資料照片）

高雄20日新增97例本土確診個案，案例暴增的主要原因為高雄獅子會連續2天聚餐導致群聚感染，獅子會傳播鏈共有25人染疫，高市府衛生局公布相關確診足跡。（本報資料照片）

高雄20日新增97例本土確診個案，案例暴增的主要原因為高雄獅子會連續2天聚餐導致群聚感染，獅子會傳播鏈共有25人染疫，高市府衛生局公布相關確診足跡。（本報資料照片）

高雄20日新增97例本土確診個案，案例暴增的主要原因為高雄獅子會連續2天聚餐導致群聚感染，獅子會傳播鏈共有25人染疫，高市府衛生局公布相關確診足跡。（本報資料照片）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄20日新增97例本土確診個案，案例暴增的主要原因為高雄獅子會連續2天聚餐導致群聚感染，獅子會傳播鏈共有25人染疫，其中包含22名會員及3名會員家屬，高市府衛生局20日也公布相關確診足跡。

由於獅子會連續2天聚餐，聚會時會員曾脫口罩唱歌及逐桌敬酒，過程被上傳到臉書社團，對此，高市府衛生局表示，在目前疫調掌握的事證中，4月15日及16日分別在不同場地，而15日的餐廳環境有歌唱設施，未來會依據現場事證，依法執行意見陳述並裁罰。

高雄市長陳其邁表示，高雄新增97例本土確診個案，其中居家隔離期間陰轉陽9例，外縣市旅遊史20例（台北9例、新北1例、台中2例、彰化1例、嘉義1例、屏東6例），密切接觸者64例（同住親友25例、餐飲娛樂26例、職場環境9例、高風險場域4例），疫調中4例。

高市府衛生局說明，高雄獅子會傳播鏈包含3位會員家屬共有25人確診，該團體於4月15日及16日分別於番太郎味自慢料理及漢來大飯店9樓國際宴會廳金龍廳舉辦第26屆獅子會會員大會，根據疫調發現，該團體會員共有上百人，但確診的22名會員均是參加至少1場以上餐會的會員，其他只參與事務討論、沒參加餐會的會員，目前並未發現確診個案。

高市府衛生局也公布相關確診足跡，包含肉多多火鍋高雄三多店、藍色狂想音樂餐廳、漢神百貨貴賓廳、哈囉市場，老賈小館庭園餐廳、鳳山國光路夜市、大牛牛肉麵、優勢羽球休閒館、番太郎味自慢料理、漢來大飯店9樓國際宴會廳金龍廳等都被列入確診足跡當中。