南投縣政府24日公布11例本土確診個案，其中職場感染確診個案4例，疫調追蹤接觸史，發現職場確診個案多數與同事午餐時間同餐共食，另兩例朋友接觸感染確診個案，友人聚餐時間約2小時，且未戴口罩交談聊天，朋友確診後連帶被匡列為密切接觸者，安排採檢後確診，已收治集中檢疫所收治隔離。

南投縣衛生局表示，南投縣今日新增11例確診個案，其中有1例為外縣市個案已轉回當地衛生局，4例疑為職場感染「案52962、52964、55682、56583」，其中2例匡列居隔期間陰轉陽。1例疑為家庭感染「案5568」同住家人，居隔陰轉陽。

2例朋友感染「案52966、54435」為外縣市友人感染，其中1例匡列居隔期間陰轉陽；另2例校園感染「案54436、54437」，1例其他感染「案54438」陪病前PCR篩檢陽性；另1例轉案至外縣市「案56582」。

衛生局疫調發現，今日職場感染確診個案4例「案52962、52964、55682、56583」疫調過程追蹤接觸史，發現職場確診個案多數會有與同事午餐時間同餐共食的情形。

用餐時無法戴好口罩，彼此近距離接觸邊吃飯邊聊天」，衛生局提醒，感染新冠病毒的風險甚大，這些個案經衛生局安排PCR採檢後證實確診，皆已收治集中檢疫所收治隔離。

另針對朋友接觸感染確診個案2例「案52966、54435」，疫調時發現與朋友聚餐時間約2小時；且未戴口罩交談聊天，因此朋友確診後連帶也被匡列為密切接觸者，安排採檢後也確診。

衛生局長陳南松強調，職場防疫管理非常重要，請企業主務必重視並建立良好的防疫管制機制，嚴格督導員工平時將口罩戴好、勤洗手保持手部衛生清潔，注意體溫監測及自我上呼吸道症狀，每天掌握員工健康狀況，並要求回報企業指定的專人監督管理。

陳南松表示，中午非必要勿一起共食共餐及脫口罩聊天，溝通會議也盡量利用視訊的方式進行；暫時不參加聚會、聚餐活動，及外出他縣市旅遊，避免至人口密集密閉場所等措施，有助於減少企業發生職場感染的風險。