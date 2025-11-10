聯發科9月發表的旗艦晶片「天璣9500」已於vivo X300系列首發並在10月量產出貨，後續包括OPPO及其他大陸品牌手機亦將採用，帶動手機業務動能。公司在法說會中表示，天璣9500「需求強於預期」，並將與GB10專案及車用晶片業務並列，成為第四季營收成長的主要驅動力之一。第三季手機業務占營收比重約53%，較去年同期增加，顯示天璣9500導入已為營運帶來明顯貢獻。

展望第四季，聯發科預期旗艦智慧手機、GB10專案與車用晶片營收將較第三季成長，可望抵銷消費性電子產品因季節性因素造成的下滑。公司估計，第四季合併營收介於1,421億至1,501億元之間；以美元兌台幣匯率1比30.6計算，約與第二季持平至成長6%，年增幅介於-3%至+9%。第四季營業毛利率預估為46%±1.5個百分點，季度費用率為31%±2個百分點。以中間值推算，2025年全年營收有望再創歷史新高，規模突破190億美元。

外資先前指出，聯發科2026年的毛利率與營業利益率可能面臨下滑壓力，主要受四項因素影響：首先，台積電（2330）自2026年起調漲先進製程代工價格，推高晶圓成本；其次，成長動能集中於毛利率較低的產品，如旗艦手機SoC、車用解決方案與AI ASIC；第三，產品藍圖邁入2奈米及更先進製程節點，研發費用增加；第四，AI ASIC業務初期投入高，尚未形成經濟規模。不過，外資預期隨AI ASIC營收放大，聯發科2027年營業利益率可望回升。