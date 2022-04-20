台東縣衛生局疾病管制科長吳曉慧說明新北某國小至蘭嶼情形。（蔡旻妤攝）

新北市某國小108人18日至台東縣蘭嶼鄉戶外教學，其中1名學生抵達後收到其教練確診訊息，他被通知後當天返回新北市居家隔離，並於19日確診，其餘學生將儘快安排包船返回台灣。

台東縣府表示，該校全團共108人，18日前往蘭嶼進行戶外教學，其中1名學生搭船抵達蘭嶼後，收到家長通知其教練確診消息，該校當天就採取緊急相關措施，包含住宿1人1室等分流隔離。並於19日將該名學生送回新北市居家隔離，該名學生也在當天晚間確診。

由於目前這群戶外教學團尚有107人仍停留在蘭嶼，匡列居隔13名、其他94名為自主健康管理。台東縣衛生局表示，針對居隔者已緊急安排PCR採檢中，也會發放家用快篩試劑給予自主健康管理者，同時後續也提供家用快篩試劑給相關蘭嶼民宿員工及散客。

因該校尚有107人滯留蘭嶼，目前校方已向船公司接洽包船返回，而台東縣府也正協助協調，預計21日離開。此外，縣府表示，4月18日與該國小學生同艘船進入蘭嶼的旅客，必須自我健康監測。