新北市某國小108人18日至台東縣蘭嶼鄉戶外教學，其中1名學生抵達後收到其教練確診訊息，他被通知後當天返回新北市居家隔離，並於19日確診，其餘學生將儘快安排包船返回台灣。
台東縣府表示，該校全團共108人，18日前往蘭嶼進行戶外教學，其中1名學生搭船抵達蘭嶼後，收到家長通知其教練確診消息，該校當天就採取緊急相關措施，包含住宿1人1室等分流隔離。並於19日將該名學生送回新北市居家隔離，該名學生也在當天晚間確診。
由於目前這群戶外教學團尚有107人仍停留在蘭嶼，匡列居隔13名、其他94名為自主健康管理。台東縣衛生局表示，針對居隔者已緊急安排PCR採檢中，也會發放家用快篩試劑給予自主健康管理者，同時後續也提供家用快篩試劑給相關蘭嶼民宿員工及散客。
因該校尚有107人滯留蘭嶼，目前校方已向船公司接洽包船返回，而台東縣府也正協助協調，預計21日離開。此外，縣府表示，4月18日與該國小學生同艘船進入蘭嶼的旅客，必須自我健康監測。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。