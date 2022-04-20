新竹市20日新增11名確診個案，有居家隔離期間採檢陰轉陽確診，4例為確診個案之家庭、職場之密切接觸者，另有曾參加阿妹演唱會個案被匡列居隔期間確診，餘6例新增個案尚在疫調中。
市府衛生局指出，今天的確診個案中，有曾參加阿妹演唱會個案，4月18日開始被匡列居家隔離，於隔離期間篩檢陽性確診。另，學校個案部分，朝山國小、龍山國小有教師確診，今起停課，復課日待疫調結果出爐再行公布，竹市目前累積16校停課或停班，其中又有4校已復課。
確診個案相關足跡包括竹蓮市場、大潤發購物中心湳雅店等處，皆已通知營業場所進行清消。衛生局呼籲，民眾若曾與確診個案在同時段有重疊足跡，可自行快篩赴國軍社區篩檢站採檢。
衛生局同時指出，新竹市今年以來確診累積人數至今共182人，全數皆為輕症、無症狀，無重症，目前居家隔離1095人，康復出院人數55人。
另，國軍社區篩檢站19日共計篩檢247人，報告已全數確認，共計3人陽性，均依續依中央疫情指揮中心相關規定完成通報及疫調等相關作業。
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