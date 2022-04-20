本土確診狂飆，4月1日才增104例確診，短短20天就變成單日2386人染疫，一名網友害怕地說，確診爆炸，但是感覺人民、政府與政策都還沒準備，不知道大家有猜到疫情會炸開這麼快嗎？貼文引起網友則討論，不少人直呼蠻可怕的，感覺月底就會上萬。

一名網友今在PTT上發文表示，3月31日的時候本土單日確診尚未破百例，很多人當時推測疫情恐在四月爆發，但到了今天（20日）本土單日就突破2300例確診，先不說恐慌不恐慌，但現在人民、政府與政策都還沒有準備好，疫苗與口服藥等防疫必需品都不夠，大家有猜到疫情會炸開這麼快嗎？

該網友崩潰地說，當初不是說可能要四月底才有望破千嗎？現在才20日就2300例本土確診了，到月底的時候究竟會變怎樣呢？

貼文引起網友討論，「我是怕月底破五千例，蠻可怕的」、「 韓國一天確診十幾萬人 也沒像台灣這樣亂」、「如果真的有部署沒關係，現在看起來不只沒超前，還根本落後一屁股了」、「照這進度月底應該破萬」、「沒三級，這就在預料中不是嗎？」

不過，也有網友指出，其實台灣新增案例的確診速度算慢了。「這算慢的吧！看看國外的數字」、「很慢啊，上海封城一天都有兩萬了」、「比想像中慢了，實際人數應該單日破萬了」、「我覺得還慢了，早就該爆炸與國際接軌了」。