一名女網友日前收到自來水公司寄來的通知單，預估5月水費達4萬2410元，跟以往的700元相比暴增60倍，把全家嚇傻，但全家人從1樓找到3樓，都沒發現漏水，只好上網求助。貼文曝光後有內行人表示，先把水錶進水端關起來找抓漏師傅處理，若放任一直流，最嚴重可能會導致房子地基流失。

這名女網友日前在臉書「爆系知識家」發文，指出家中水費以往都是700到1000元左右，但28日卻提前收到5月份用水量通知單，告訴原PO家中用水量突增2530度，預估要繳4萬2410元的水費，把原PO全家嚇傻，打電話詢問自來水公司，他們只說水錶沒壞，要他們自己去外面找人維修。原PO說，他們找遍全家3層樓都沒發現有漏水，水量也沒變少、沒聽到水聲，只好上網求助。

而網友們看到高達4萬元的水費都驚呆，紛紛留言：「4萬多元的水費？妳家有游泳池嗎？」、「漏4萬元的水，應該很難不被發現才對」、「找抓漏檢查吧，現在好像能用儀器抓漏，怕是藏起來的地方有爆管」、「我家漏水水費也才2000多元」。

其中，有內行網友指出，原PO家漏水的區域大概是水錶到水塔之間這段，所以才會有家裡沒用水但水錶還在跑的狀況，建議關掉水錶開關，看下水塔水位做個記號，等幾個小時後再看水位有沒有變化，如果沒有那就是水錶到水塔這段有水管爆了，要趕快處裡，「不然這麼多水一直往地下跑，會不會造成地基流失很難說」。

至於4萬多的水費要繳嗎？有網友透露，可以找到漏水的地方先拍照起來，然後維修好後也要拍，再去水公司申請因為漏水而造成水費暴漲，可減免，但一戶只能一次。