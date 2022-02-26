人妻網路分享，表示婆家省電省水省過頭，她受不了便決定自掏腰包負擔水電費，沒想到婆家卻連網路及MOD帳單都要她一起繳，讓她感到很不開心。文章曝光後，網友不領情認為原PO牙給(台語，意指多此一舉)，沒事挖坑給自己跳。

一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她表示平時住娘家，遇假日或連假才回婆家，某日她見婆家客廳燈光昏暗，欲調升亮度竟被指責浪費電，又因為要挪出空間煮飯，移動廚房用來接洗米、洗菜水的水盆，反被責罵浪費水，讓她非常無奈。

有天她看不下去，便自主攬下婆家的水電帳單，豈料，她事後才發現，婆家竟變本加厲，在水電帳單內偷夾網路及MOD的帳單，要求她順手繳清，讓她大傻眼，因為網路及MOD都是公婆在使用，反酸住在婆家的小姑不出錢，只會擺著帳單直到繳費期限已過，她不禁怒批婆家「就是故意不繳等我來付錢」。

貼文一出，網友留言表示「跟妳老公拿錢繳他父母家的電視費跟網路費，如何？」、「耶⋯⋯有人出水電費了，夏天冷氣吹個夠」、「那就都不要繳啊，建議分裝水表、電表」、「就全部都不要繳，他們在家不用看、不用電、不用水更省錢」、「跟他比賽 看誰沉的住氣 輸的人長期付費」、「要先說你要負擔多少，超過不負責」。

但也有網友認為原PO牙給(太雞婆)沒事挖坑給自己跳，原PO則回應房貸、生活開銷及日常耗材都是她老公負責，因此她想分擔婆家的水電費，不過她也有表示，若婆家的水電費太貴，她也不會傻傻付全額。

婆家省前省水省過頭，她好心包下婆家水電費用，反被偷塞其他帳單，讓她好無奈；網友不領情笑「牙給」。（翻攝自毒姑九賤婆媳討論區）

婆家省前省水省過頭，她好心包下婆家水電費用，反被偷塞其他帳單，讓她好無奈；網友不領情笑「牙給」。（翻攝自毒姑九賤婆媳討論區）