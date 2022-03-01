PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

俄烏戰爭持續進行，雙方除武力拚搏，在網路資訊方面也掀起大戰，相互發動駭客癱瘓對方媒體與政府網站，日前更傳出烏克蘭國安局更宣布向國際招募「網路義勇軍」。此消息引發台灣網友熱烈討論，有人驚呼「烏克蘭也知道台灣網軍的厲害？」也有人表示「1450的機會來了」。

俄烏戰爭延燒到網路大戰，近日烏克蘭政府機關與基輔獨立報等媒體遭俄軍癱瘓；另一方面，全球最大的駭客組織「匿名者」（Anonymous）也公開向俄羅斯政府宣戰，不僅成功駭進俄羅斯國家電視台，更在台中大播烏克蘭歌曲，展現優越的網戰能力。

日前也傳出，烏克蘭國家安全局更透過臉書等社群號召全球「網路義勇軍」，徵求各界人士協助烏克蘭破壞俄羅斯資源，且若發現俄羅斯網路有任何漏洞，務必向烏克蘭官方telegram群組回報。

此消息傳回台灣PTT論壇引發網友熱議，紛紛留言：「烏克蘭也知道台灣網軍的厲害？」「網軍可以嗎？」「塔綠班，集結中」、「塔綠班帶風向可以嗎」、「塔綠班集結中，網路打嘴砲就是塔綠班唯一會做的事，呵呵」、「製圖小組熱身中」、「你們訓練多年的製圖功夫該出場了」、「覺青終於能抗俄保烏了」、「1450的機會來了」、「這台灣強項，世界怎麼跟得上台灣」、「台灣的專長，笑死」。