臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

烏克蘭非政府組織「社會學評分團」（Rating Sociological Group）27日公布民調，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的支持率高達91%，70%民眾認為烏克蘭會打贏俄羅斯。不過，大批台灣網友卻對此結果則不以為然，有人認為一位好的總統不該把國家帶向戰爭，也有不少人質疑民調「是怎麼做的」？

《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）報導，除了烏東2分離地區及克里米亞半島外，「社會學評分團」一共調查烏克蘭全國各地2000名18歲以上民眾的意願，民調顯示澤倫斯基的支持率高達91%，民眾對他的支持幾乎橫跨全國，西部、中部地區的支持率超過90%，東部及南部地區的支持率也超過80%。

民調也顯示多數烏克蘭人相信能戰勝俄羅斯大軍，高達70%受訪者秉持這樣的樂觀態度，16%不確定烏克蘭能否打勝仗。

此消息引發台灣網友熱議，紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「一流的總統：不會讓他的子民受到傷亡；二流的總統：會留下共同抵禦外侮；三流的總統：逃跑」、「一位好的總統不會把國家帶向戰爭」、「還沒完結篇不用講太早」、「人民都在跑路了……民調是在問誰」、「戰爭訊號斷的斷、人民跑的跑、房屋毀的毀，這民調是怎麼做的？」