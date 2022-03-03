大陸央視新聞報導，大陸最高人民檢察院3日記者會，第八檢察廳廳長胡衛列表示，去年大陸檢察機關辦理公共安全、特殊群體利益保護等新領域公益訴訟案件4.5萬件，占立案總數的26.7％，檢察公益訴訟新領域正在不斷拓展，2021年積極推動《安全生產法》、《軍人地位和權益保障法》、《個人信息保護法》三部法律增設檢察公益訴訟條款，法定領域已拓展到9個。

胡衛列表示，今年1月，大陸全國檢察長會議提出，要重點辦理網路治理飯圈（粉絲團體）亂象、金融證券、智慧財產權、文物和文化遺產保護、婦女權益保障等領域公益訴訟案件，為下一步公益訴訟新領域拓展指明了方向：

一繼續深化身心障礙人士、婦女、老年人等特定群體權益保護，推動無障礙環境建設法治化進程。

二是繼續加大文物和文化遺產保護領域工作力度，配合立法機關推動文物保護法增設公益訴訟條款等。

三是依法推進網路空間治理。加大對人臉識別、網路攝像等涉及網路侵權的個人資訊保護辦案力度，協同整治飯圈亂象，參與全鏈條懲治電信網路詐騙。

四是探索推進互聯網平臺反壟斷和反不正當競爭公益訴訟，對平臺二選一、虛假宣傳、刷單炒信、競價排名、違規促銷、違法採集資料、違法推送等破壞市場競爭秩序的行為加強監督。

五是穩步開展智慧財產權領域公益訴訟。重點加強涉及英烈權益的商標權、著作權保護，涉及傳統文化、民間文藝、傳統知識保護等。

此外，還將通過辦案加強新業態勞動者權益保障以及金融證券領域公益訴訟探索力度等。