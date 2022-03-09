（永豐金導入社會影響力評估制度，首件示範計畫為與臺中國家歌劇院合作之「2021藝起進劇場—戲劇篇」。圖／本報資料照片）

為讓公益活動更有影響力，永豐金控運用SROI方法學，於公司內部導入「社會影響力評估制度」，首件示範計畫「2021藝起進劇場—戲劇篇」導入評估後，成果出爐，計算出「每投入1元新台幣，可創造2.66元新台幣的社會價值」。永豐金控總經理朱士廷表示，企業從事公益活動除了須具備愛心及熱情外，還必須將公益活動的績效予以量化及管理，讓資源用在對的時間與地方，擴大公益影響力。

永豐金控子公司永豐銀行於2020年首創「農產智慧交易平台」導入社會投資報酬率（SROI）評估計畫，創造出6.17倍社會影響力，為延伸SROI衡量與管理社會公益專案的棈神，永豐金控在專業顧問公司的輔導下，於公司內部導入「社會影響力評估制度」，以公版且涵蓋不同面向的問卷與參與者溝通，透過參與者問卷的意見反饋，計算出社會價值。

第一年，以「促進文化平權」為題，擇定由永豐銀行贊助，臺中國家歌劇院主辦「2021藝起進劇場—戲劇篇」活動為示範計劃。朱士廷表示，未來將以「促進文化平權」、「提升氣候意識」及「支持公益團體/社會企業、輔助弱勢就業」三大社會參與主軸，依序有系統導入評估制度。規劃符合參與者、受助者的內容，精進公益活動，提升社會影響力。

受邀參與示範計劃臺中國家歌劇院表示，「藝起進劇場」活動是以美感教育為起點，在企業的支持下，已持續舉行6年，期望藝術能「改變」生活、美感教育能「提升」台灣藝術環境。這次以「2021藝起進劇場—戲劇篇」為示範計劃，除了計算出2.66倍的社會影響力，同時也能呈現「改變」與「提升」的程度與面向。本次成果，對於18歲以下觀眾，能有效激發觀察、想像與創造力，透過觀看演出建立正面價值觀；於表演藝術者而言，減輕時間和經費壓力、增加曝光機會及增加成就感；而永豐規劃美感教育結合理財教育的部份，也獲得參與者的肯定。

永豐金控致力推動永續發展，成果豐碩，2021年共計獲得174項國內外大獎，其中包含49項ESG獎項，更獲納入道瓊永續新興市場（DJSI Emerging Markets）指數成分股，《CDP碳揭露專案(Carbon Disclosure Project)問卷評比》「領導等級A-」、《財資(The Asset)》「最佳ESG企業白金獎」，以及「最佳環境責任獎」、TCSA台灣企業永續獎-「台灣TOP 50永續企業獎」、「永續報告金獎」、「社會共融領袖獎」、「性別平等領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「資訊安全領袖獎」等，亮眼表現獲得國內外機構之肯定。