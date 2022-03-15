遙控無人機管理由資訊化管理邁向行動化服務，交通部航政司司長何淑萍15日指出，Drone MAP改良目前已有11萬人安裝，新增5功能，包含天氣資料、持有的無人機及操作證、活動登載查詢、文字客服、事件回報。

「民用航空法」遙控無人機專章及「遙控無人機管理規則」2020年3月31日起正式施行，成為亞洲第一個立法管理的國家，到2022年3月底將屆滿2年。目前已有7.8萬架遙控無人機註冊，民航局並已核發約1.3萬張操作證、輔導823個法人團體通過遙控無人機能力審查、核准8千餘件遙控無人機飛航活動申請，及完成305架25公斤以上遙控無人機檢驗，交通部及民航局持續以便捷及行動化服務等多元方式推動遙控無人機活動相關申請作業。 基於遙控無人機主為大眾休閒娛樂使用，交通部於遙控無人機相關法規施行同時，即要求民航局建置「遙控無人機管理資訊系統」與「Drone MAP」APP供國人使用，舉凡遙控無人機註冊、人員考照測驗、法人團體能力審查、飛航活動申請及確認禁限飛空域等，均可透由系統申辦或查詢。

為逐步強化行動服務功能，民航局已於2022年2月更新「Drone Map 2.0」，目前可透過APP查詢天氣資訊、個人所擁有的遙控無人機及操作證等資料，並進行飛航活動「報到、報離」作業，迄今已有11萬餘人次安裝。

交通部指出，遙控無人機相較於有人機的安全監理層面，其安全管理更注重使用者安全宣導與良好的資訊提供，故民航局於2020年3月31日起，每年均與各縣市政府辦理業務座談，會中針對無人機監理現況、趨勢及違規取締等進行廣泛交流，民航局並自2022年起調增為每半年舉辦一次座談會，期由中央與地方共同建構更為緊密的遙控無人機飛航安全網。

在持續宣導與互動下，各縣市政府及中央部會已逐漸利用遙控無人機推展各項業務，如藉由遙控無人機進行災害防救、橋梁巡檢等，今年度更將試辦遙控無人機偏鄉物流運送。何淑萍說，中華郵政將跟業者合作，長遠目標是要運送偏鄉醫療物資運送，會先從一般物資開始努力，目前選定在新竹尖石鄉測試。

另，民間團體則已將遙控無人機運用於農藥噴灑、群飛展演等活動，顯示遙控無人機已逐漸蓬勃發展及廣泛應用。民航局後續將積極協助地方政府促成無人機產業聚落，並提供遙控無人機在地檢驗服務，期擴大遙控無人機應用服務範圍，及運用新科技提升工作效能。