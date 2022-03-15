車用記憶體升級 將帶動台記憶體廠營運。旺宏(2337)為亞洲地區車用NOR FLASH的主要供應商，2021全年車用應用營收成長41%，投顧法人看好旺宏在2022年車市復甦之下，將持續有強勁的成長動能。華邦電(2344)因主供應商至2023年未明顯擴產，包括個人PC、網通、安控、車用等需求穩健，訂單能見度及市占率持續提升有望。

各大車廠近年來積極發展智慧車輛技術，如先進駕駛輔助系統(ADAS)、圖形化儀表板(GIC)、暖通空調(HVAC)，為了確保運作的可靠性及安全性，汽車裡各個子系統皆需要非揮發性記憶體，用於在電源重新啟動及切換時的資料儲存。非揮發性記憶體用於儲存可執行程式碼或其他重要資料如校準數據、安全保護訊息以備車子引擎發動後使用，市場上目前多使用NOR FLASH做為非揮發性記憶體。

AIoT、TWS、Portable Device和車用電子需求推動下，Gartner估NOR FLASH市場規模從2019年開始恢復成長趨勢。

隨著特斯拉Model S、Model X將DRAM規格升級至8GB GDDR5，Model Y更是導入共計14GB的DRAM，研究機構預估隨著汽車電子化程度提高、EV車普及化以及Level 3~5的滲透率上升，車用DRAM占總DRAM應用比重將逐步墊高，趨勢正向。

隨著5G基地台及WiFi 6/6E無線網路基礎建設的全面布建，加上車用電子、工業自動化、個人化醫療等人工智慧(AI)應用遍地開花，帶動高容量NOR Flash出貨強勁且供不應求，第一季價格已出現小幅調漲，第二季價格仍有續漲5%空間，包括華邦電、旺宏接單已滿到下半年，樂觀看待今年營收及獲利將續創新高。

華邦電獲投信不離不棄，連30日買超7萬3764張，旺宏也獲外資再度敲進，惟土洋法人對作，加上美光頹勢，華邦電、旺宏周二盤中跌約2%。