記憶體廠華邦電(2344)去年稅後盈餘135.94億元，年增9.42倍，每股稅後盈餘3.42元，創26年新高；董事會決議，去年下半年每股擬配發現金股利1元。去年上半年未派利，110年度共派利1元，以周三收盤價32.65元計算，現金殖利率3.06%。今年營運持續挑戰新高度。

外資近期瘋狂提款台股，惟投信季底作多態度仍堅，華邦電成為「土洋對作」中內資主力戰區，外資3月來賣超1.18萬張，惟投信卻是連32日買超7.56萬張，已成內資積極鎖碼標的。股價反彈終結3連跌，周四衝鋒強漲近7%，觸及35元，重返所有短均，成交量目前達5.95萬張，較前一日已倍增。南亞科(2408)、旺宏(2337)分別強漲逾4%、3%。

去年全年營業收入995.69億元，年增64.08%，營業毛利424.81億元，毛利率42%，年增14個百分點，營業利益184.27億元，營益率18.51%，年增15.83個百分點，稅前淨利182.23億元，本期淨利150億元，歸屬於母公司業主淨利135.94億元，年增9.42倍，基本每股盈餘3.42元，相較前年0.33元有顯著成長，創下26年來新高紀錄。華邦電去年受惠網通、5G應用、物聯網、電動車等需求強勁，加上利基型DRAM與NOR Flash漲價效益帶動獲利暴衝。

華邦電2月合併營收為86.06億元，月減0.97%、年增33.33%，NOR Flash出貨旺，利基型DRAM及SLC NAND價穩量增，助單月續寫同期新高；累計今年前2月合併營收為172.97億元，年增29.5%，同寫歷年同期新高。旺宏2月、前2月亦寫同期新高紀錄。

電子品缺料問題逐漸緩解，整體首季NOR市況健康。而新冠肺炎疫情加快全球產業數位化進程，隨著5G基地台及WiFi 6/6E無線網路基礎建設的全面布建，加上車用電子、工業自動化、個人化醫療等人工智慧(AI)應用遍地開花，帶動高容量NOR Flash出貨強勁且供不應求，第二季價格仍有續漲5%空間，近期客戶端拉貨動能也有逐步加碼跡象，包括華邦電、旺宏接單已滿到下半年，樂觀看待今年營收及獲利將續創新高。