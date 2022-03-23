美而快(5321)公布110年財報，全年稅後盈餘為1.08億元，每股盈餘為3.11元，公司自結今年前2月稅後盈餘為3342萬元，每股盈餘為0.96元，受惠於各項佈局效益顯現，美而快樂觀看待今年營運，美而快表示，今年獲利可望較去年大躍進。

美而快自2018年轉型「品牌孵化平台」，將網紅經濟與時尚電商概念結合，以「網紅」為核心去布建全通路經營與銷售服務環境，憑藉十年以上電商營運經歷，建立了設計、生產、行銷到物流完整的電商資源及累積超過數百萬會員數，協助擁有粉絲群眾的網紅KOL創立品牌，推出服飾、配件、美妝、居家、保養品等商品，用銷售轉換率將網紅流量變現，3年來培育超過30個網紅品牌；而公司亦於2020年開始布局生活用品，積極向外拓展如美妝保養品、鞋子、保健食品等非服飾類的商品，並於2021年推出UR生活選物自創品牌，為公司創造營運新動能。

隨著營運佈局成果逐步顯現，美而快110年業績大躍進，110年合併營收為27.24億元，年增31.15%，營業毛利為9.7億元，年增76.88%，合併毛利率為35.62%，年增9.21個百分點，稅後盈餘為1.08億元，每股盈餘為3.11元。

美而快董事會決議每股配發2元股利，包括0.5元現金股息及1.5元股票股利。

近期美而快領先業界，陸續鎖定火紅NFT及直播市場，以虛擬網紅操作方式，推出衍生實體商品，打造虛實融合孵化器，建立結合電商與NFT的全新商業模式，公司並攜手直播教父，搶攻上兆新市場。

美而快自結今年2月合併營收為2.02億元，年增9.75%，稅後盈餘為889萬元，年增554.2%，單月每股盈餘為0.25元，累計今年前2月合併營收為4.75億元，年成長14.14%，稅後盈餘為3342萬元，年增397.32%，每股盈餘為0.96元。