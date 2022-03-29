雖然原物料價格大漲，外加全球供應鏈供貨大打結，不過，全球最大的兩家記憶體製造商三星電子以及SK海力士，第1季季報還是可望繳出漂亮成績單。

韓聯社29日估算，2022年前3個月，三星電子營利為13.89兆韓元，約113億美元，年增38.64%。同時，SK海力士也有3.1兆韓元，更是大增1.37倍。

營收方面，三星首季估有75.2兆韓元，可望連續3季都超過70兆韓元，年增15.02%。SK海力士則是有11.5兆韓元，年增36.36%，並首次突破10兆韓元大關。

這兩家韓國半導體大廠表示，因長短料來源多樣化，同時關鍵原物料庫存充足，故俄烏戰事尚未產生明顯影響。據悉，這兩家晶片廠占全球DRAM產品的7成以上。

集邦科技(TrendForce)指出，DRAM價格第1季可能下修13%，第2季再減5%。不過，第5代DDR記憶體產品滲透率提高，加上旺季需求到來，下半年可望反彈。

集邦科技表示，烏克蘭供應全球近70%的高純度氖氣，是半導體生產時關鍵原物料。另家市調業者Omdia也指出，俄羅斯上一次在2014年與烏克蘭發生衝突時，霓虹燈的價格飆升6倍，當時有影響到全球晶片產業。

事實上，自俄烏戰爭爆發以來，來自中國的工業級霓虹燈價格同步大漲。

另外，對如何提升5納米以下晶圓製程節點的良率，三星電子日前表示，已經逐漸改良以及要求穩定，因作業相當複雜，需要一些時間來提高產能。