台灣經濟研究院31日舉辦「電信事業合併與市場競爭研究成果分享與意見交流」座談會。針對合併案造成頻率超限是否鬆綁等問題，台灣之星副總經理丁憲文表示， 主管機關要核准五家電信公司變成三家電信業，從數學上來，頻譜上限就不可能是三分之一，一如今天市場如果只剩下兩家電信業者，那麼，頻譜上限就不可能是50％一樣。

丁憲文指出，台灣電信市場五家變成三家幾乎是一個必然，我們看台灣電信發展2G初期還有一些區域型的電信公司，但是到了3G時代加入了亞太電信、威寶電信，到了4G時代，台灣之星加入、亞太電信與國碁合併。

丁憲文說，過去電信資費競爭是兩家新進業者持續賠錢、以前大家說三大電信商是肥羊，現在他們不是了，已經瘦身了。不賺錢的公司(兩家新進業者)是無法存活的，國外包括美國、新加坡、韓國等案例，都是資費比台灣高很多、人口比台灣多很多，也都看到電信業合併案例，顯示電信業界整併應該是必然的結果。

至於消費者權益，除了看一時的資費，也要看消費者長期可拿到甚麼，例如業者是否願意持續投入建設。