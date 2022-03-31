工業電腦廠泓格(3577)、廣積(8050)去年財報亮眼，今年營運展望亦維持樂觀看法，外資雙雙連三日敲進下，周四股價突飛猛進，泓格衝上2010年3月23日以來的12年新高價，廣積也登上2020年9月3日以來的20個月高價，盤中分漲逾2%、7%，各均線都呈現高揚狀態。

新基礎建設需求大，加上逐步走出塞港、缺料困境，今年工業電腦潛在訂單增，帶動營運水漲船高。

泓格去年營業收入10.41億元，首度突破10億元大關，年增37.45%，營業毛利6.25億元，年增51.63%，營業利益2.06億元，年增338.40%，稅前淨利2.14億元，年增336.78%，本期淨利1.70億元，年增326.74%，歸屬於母公司業主淨利1.70億元，年增326.74%，基本每股盈餘3.23元，相較前年的0.76元大幅成長，去年度營收、獲利雙創新高。

泓格去年第四季營收逼近3億大關，獲利飆高，EPS達1.16元，季增逾78%、年增逾2倍。

泓格董事會決議股利分派，110年度盈餘分配之現金股利1.5元、盈餘轉增資配股1元，共派利2.5元，以周三收盤價81元計算，現金殖利率1.85%。並於6月14日召開股東會，地點位於新竹縣湖口鄉光復北路111號(公司一樓會議室)。

未受缺料所苦，受惠轉單效應延續，大客戶釋單展望良好，出貨動能強勁，泓格前2月營收年增33.71%，是IPC族群罕見的雙增成績。在訂單需求續揚下，工控表現不錯，首季通常是年度低點，但法人預估首季營運看旺，成長動能持續看俏，今年營運展望維持樂觀看法，今年營收有機會再增加3成以上。

廣積(8050)提報董事會110年第4季合併財務報告，美系網安大單出貨衝高下，上季獲利飆升，營業利益、稅後盈餘雙雙寫高。

廣積去年營業收入57.06億元創新高，年增32.46%，營業毛利10.34億元，年增34.88%，營業利益1.56億元轉盈，稅前淨利2.88億元，年增337.86%，本期淨利2.20億元，年增265.57%，歸屬於母公司業主淨利3.12億元，年增253.51%，基本每股盈餘2.69元，優於預期，也較前年的0.74元成長3倍。

廣積董事會決議110年度股利分派，110年度配發2.18元現金股利，包含盈餘分配之現金股利1.68元、資本公積發放之現金0.5元，發放率達81%，以周三收盤價43.55元計算，殖利率5.00%，公司並於6月22日召開一一一年股東常會，地點位於台北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視訊中心)。

缺料仍是唯一變數，不過訂單沒有跑掉且需求暢旺，預計今年下半年缺料狀況逐步紓緩搭配新產能開出，在手訂單滿載，出貨量可望顯著放大，法人預估，廣積首季營收持穩上季高檔，與客戶協調的漲價效益也持續發酵，可望帶動毛利率回到2成以上水準，今年度營收維持雙位數成長、獲利成長優於去年。