根據證交所統計，上周外資在集中市場賣超72.02億元，其中賣超最多為群創(3481)4.25萬張，買超最多為開發金(2883)6.66萬張。

上周(2022年3月28日~2022年4月1日）外資在集中市場賣超72.02億元，累計年初至4月1日止，外資累計賣超為4697.88億元；外資總持有股票(包括原始股東持股及自集中市場買進之持股)市值為22兆7005.73億元，占全體上市股票市值的41.54%，較3月25日的22兆8933.1億元新台幣，減少1927.37億元。

上周外資自集中市場買超前3名上市公司分別為開發金(2883)買超66579張、中信金(2891)買超65535張及永豐金(2890)買超59633張；賣超前3名上市公司分別為群創賣超42461張、聯電(2303)賣超39043張及廣達(2382)賣超24705張。