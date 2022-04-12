小編今天（12日）精選5件不可不知的國內外財經大事。據金管會清查，到目前為止，上海及昆山停工的上市櫃台商共有161家，到底大陸封城對台商的衝擊為何？供應鏈透露，產能下滑卻不能同步縮減薪資，已造成業者在大上海地區廠區的人力成本激增，不僅人力成本增加，工廠得一天照三餐餵飽幾萬人，以和碩上海廠為例，每一天都會對住在廠區內宿舍的員工發放「大禮包」，內容包括泡麵、牛奶、麵包、火腿、雞蛋、即食調理包等。

【1】陸封控 台商生產成本恐八級跳

大上海地區為了抗疫封城而一團亂，台商也因停工苦不堪言，但熟悉電子產業的供應鏈業者透露，在當地設廠的電子中、下游台商，接下來要面對的生產成本暴增，可能不只像先前零組件漲價三級跳那般，恐怕以「八級跳」來形容會更貼切。

【2】減資大爆量 金管會急增兩道門檻

2022年首季上市櫃公司申請減資爆量，金管會多設兩道防守門檻。證期局局長張振山11日在立法院財委會透露，已發函會計師公會，要求上市櫃公司若減資逾50％，會計師須就合理性與必要性表達意見；其次是要求投保中心對上市櫃公司減資採「逐案檢視」，在股東會表達意見。

【3】連六買！官股拚命救半導體

外資大提款，累計連五日賣超1,278億元，向來代表政策指標的八大官股券商，連六日買超逼近300億元、達297億元，光是買超半導體三雄就超過157億元、占逾半數，投資專家指出，政策逢低布局，大力加持股，一旦未來外資回頭加碼台股，將成為領頭反彈先鋒。

【4】台幣貶值助攻 六大壽險首季賺近千億

2021年靠股債多頭行情，2022年有新台幣貶值助攻！新台幣第一季大貶近3.4％，讓六大壽險首季出現約858億元的匯兌利益，獲利因此吃下「大補丸」，國泰、富邦、南山、新光、中國及台灣等前六大壽險公司，合計首季稅後獲利近968億元，僅次去年首季，創歷年同期獲利次高。

【5】防不了! 傳廣州也將封城

大陸兩大經濟引擎：長三角、珠三角疫情延燒，在官方堅守「動態清零」政策下，更多城市被迫靜態管理。台商聚集重鎮昆山原訂封城至12日，但當地台商悲觀認為封控時間恐再延長。至於珠三角一線城市廣州10日夜間宣布「非必要不離市」，民眾則認為這是升級為全面封城的預兆。